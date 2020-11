Trump-Biden, la guerra prosegue su Twitter: “Vinceremo”, “Discariche di schede a sorpresa”

A urne chiuse, mentre durante lo spoglio si susseguono i colpi di scena, prosegue a suon di Tweet lo scontro fra Donald Trump e Joe Biden.

Se diversi membri dello staff del candidato democratico si dicono fiduciosi di essere avviati verso una rapida proclamazione di vittoria, Biden cinguetta: “Non ci riposeremo finché non saranno contati i voti di tutti”.

Di opposto segno le parole di Donald Trump: La scorsa notte ero in testa, spesso in modo solido – scrive il presidente -, in molti Stati chiave che, in quasi tutti i casi, i democratici governavano e controllavano. Poi, uno per uno, hanno iniziato a sparire magicamente man mano che venivano contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano. I sondaggisti – conclude – si sono sbagliati totalmente e come mai nella storia”.