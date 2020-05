Tutto il decreto di aprile, maggio e giugno minuto per minuto

Sul turismo c’è lo zero assoluto, tranne una ridicola formulazione del “bonus vacanze”. Fino a 500 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 35mila euro (ora dopo le proteste pare sia stato portato a 50mila euro), che per il 90% (dopo le proteste pare portato all’80%) anticipa l’azienda ricettiva sotto forma di sconto da recuperare con credito di imposta e per il 10% (dopo le proteste pare portato al 20%) anticipa il cliente. E’ una misura assurda! Dovrebbe aiutare le imprese turistiche e ricettive, le più esposte alla crisi da Covid-19, a recuperare liquidità, e invece finirebbe per affossarle definitivamente. Ancora una volta si scarica tutto sull’impresa. Senza contare che, per meccanismi di Iva, le aziende avrebbero difficoltà di capienza per il credito di imposta.