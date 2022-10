Ultima Generazione e il Collettivo dellǝ SUVversivǝ, il vandalismo ambientalista colpisce ancora

Non solo le due attiviste di Just Stop Oil che hanno provato ad imbrattare un Van Gogh, le follie degli integralisti ecologisti non smettono di proliferare. Senza capire che il vandalismo danneggia in primis la causa ambientalista, ormai sono giornalieri gli atti discutibili riportati dai giornali.

Pochi giorni fa, infatti, gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico del Grande Raccordo Anulare per l’ennesima volta. Al di là del fatto che non è aumentando la permanenza in strada dei veicoli che si diminuisce l’impatto ambientale, è evidente che così si crea solo astio nei confronti dell’ambientalismo. Cosa mai penserà un onesto lavoratore che voleva semplicemente andare a fare il proprio dovere e si è trovato di fronte un manipolo di socialistoidi trasandati figli di papà? Poi a sinistra si stupiscono, che strano eh, se le classi meno abbienti votano a destra.

Ma non finisce qui. Ieri perché a Torino è andato in scena un vero e proprio raid ecologista. Circa venti autovetture (Stelvio, Porsche, Jeep, Land Rover, Bmw e Audi) sono state prese di mira. Gli attivisti del “Collettivo dellǝ SUVversivǝ”, la cui buffonaggine si evince già dal nome che si sono dati, hanno sgonfiato le ruote e lasciato un biglietto. “Il problema è la tua macchina non tu”. Sicuramente i proprietari dei veicoli non vedranno l’ora di sostenere la causa, vero? E tralasciamo i discorsi sull’importanza del gradualismo nella transizione ecologica, qui manca davvero il rispetto delle regole alla base del vivere civile.