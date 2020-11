Usa 2020, Rudolph Giuliani: “Cose mai viste, frodi in tutto il Paese”

Parla di “massicci brogli”; prepara azioni legali in diversi Stati; non esclude di presentare un ricorso anche a livello federale e arriva a chiedersi: “Frodi in tutto il Paese, quanti sono i morti che hanno votato?”.

Col passare delle ore, mentre le operazioni di scrutinio procedono a singhiozzo e le prime proteste iniziano a scuotere l’America, il clima intorno alle presidenziali si fa incandescente e Rudolph Giuliani, già sindaco di New York e avvocato di Donald Trump, non usa giri di parole nel definire la situazione “al di là di qualsiasi cosa abbia mai visto prima”.

“Non consentiremo che ci rubino queste elezioni – affonda Rudy Giuliani -. Noi abbiamo vinto, bisogna contare in modo corretto questi voti.