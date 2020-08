Ustica, una tragedia italiana: il reportage in tv

Abbiamo pubblicato documenti inediti sull’ esplosione del DC 9 sui cieli di Ustica il 27 giugno del 1980.

In tutti i pasi civili sono i tecnici a determinare le cause della caduta di un aereo, mentre ai Magistrati spetta il compito di determinare le eventuali responsabilità.

Su Mediaset Focus, canale 35 del digitale terrestre, andrà in onda per la serie “Indagini ad alta quota” la puntata dedicata ad Ustica in queste date:

22 agosto ore 21.15

24 agosto ore 15.00

26 agosto ore 23.00

28 agosto ore 8.45

Chiunque potra’ verificare il paradosso di un sistema giuridico che nel Penale esclude nella maniera più assoluta che ci sia mai stata battaglia aerea e lancio di un missile e nel Civile ritiene “piu’ probabile che non” il lancio di un missile.

Aspettiamo i Vostri commenti dopo la messa in onda della puntata, ricordando che secondo le sentenze civili i cittadini italiani sono chiamati a risarcire 330 milioni di Euro ad Itavia ed Eredi Davanzali che si aggiungono ai 62 di indenizzo gia’ liquidatati ai parenti delle vittime.