A Gaza manca il carburante, denuncia indignato il giornalista collettivo. Manca l’acqua, manca l’elettricità. Mancano il cibo e medicinali. Non è esattamente vero. Gli abitanti di Gaza non hanno il carburante. Hamas invece ce l’ha e lo usa per continuare ad armarsi. Secondo il New York Times, Hamas dispone di centinaia di migliaia di litri di carburante per veicoli, razzi, munizioni, esplosivi. Ha scorte di cibo, acqua e medicine.

Gli abitanti di Gaza hanno paura di restare senz’acqua che inizia a scarseggiare. Hamas però ce l’ha. Usa il carburante disponibile per continuare a combattere, invece di adoperarlo per gli impianti di desalinizzazione dell’acqua. I palestinesi rischiano di restare al buio, Hamas continua a vederci benissimo nei cunicoli scavati sotto terra dove tiene prigionieri gli ebrei presi in ostaggio.

Il giornalista collettivo chiederà ad Israele di rifornire gli ospedali di Gaza di carburante. Ma Hamas si prenderà il carburante per rifornire i suoi comandi e le basi militari, come si è già presa i soldi inviati dalla comunità internazionale per anni, fregandosene della popolazione palestinese. La disinformazione su ciò che accade a livello umanitario nella Striscia è destinata ad aumentare, con l’intensificarsi della controffensiva di Israele.

Il giornalista collettivo sa cosa sta succedendo ma fa finta di niente. A Gaza il carburante per i civili se lo prende Hamas.