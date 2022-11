A settembre tornano a crescere gli occupati

Secondo Istat, il numero occupati torna a crescere a settembre dopo due mesi di lieve flessione: +46mila. Il tasso di occupazione sale dello 0,2%, arrivando al 60,2% tra gli uomini al 51% tra le donne. A dimostrazione del fatto che dobbiamo fare molti passi avanti per le donne nel mondo del lavoro. Male invece i giovani, la cui disoccupazione cresce dell’1,6% e raggiunge quota 23,7%.

Bene gli occupati a tempo indeterminato che aumentano di 82mila unità. Gli occupati a termine, invece, sono scesi di 20mila unità. In una fase di crisi come questa mettere paletti alla flessibilità non è la strategia migliore.