Ad aprile aumentano occupati e donne al lavoro

Buone nuove sul lavoro. Istat comunica che ad aprile gli occupati sono aumentati di 48mila unità. L’andamento tendenziale sull’anno indica un aumento di 390mila unità. Salgono i contratti a tempo indeterminato, calano quelli a tempo determinato. Il tasso di disoccupazione scende al 7,8%.

Notizie positive anche sul fronte del lavoro femminile. 52mila nuovi contratti per le donne in un mese, gli incentivi per il lavoro femminile e i giovani stanno funzionando. Va peggio alle lavoratrici tra 35 e 49 anni. La Banca D’Italia invece indica che per le donne con figli i salari continuano ad essere più bassi.

Un risultato positivo quello sulla occupazione, che dimostra come sia stata giusta la scelta del Governo di limitare gli aspetti più demagogici del reddito di cittadinanza, ha scritto Carlo Lottieri. I dati sulla occupazione arrivano dopo quelli sull’aumento del Pil e il calo della inflazione.