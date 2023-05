La robotica è si è guadagnata negli anni uno spazio di rilievo nel settore industriale, grazie alle sue enormi potenzialità e alla miriade dei possibili campi di impiego, rendendo i suoi sviluppi sono sempre più repentini e sorprendenti. È notizia recente che la startup Reiwa Engine, nata nella piana di Vittoria, nel ragusano, è stata insignita del Premio America Innovazione dalla Fondazione Italia-USA alla Camera dei Deputati.

Reiwa Engine, da un garage alla Camera

La storia di Reiwa Engine assomiglia a quelle di molte altre che oggi conosciamo e che, partendo dal garage di casa, hanno raggiunto dei riconoscimenti e degli obiettivi straordinari. Reiwa Engine, in particolare, studia, progetta e realizza soluzioni nel campo della robotica, dell’intelligenza artificiale e degli impianti industriali. E grazie all’intuizione alla determinazione del suo Ceo, Salvo Salerno, la startup è uscita da quel garage e si è proiettata nel mondo dell’innovazione. Oggi, dopo aver ottenuto altri premi, raggiunto ottimi obiettivi (l’ingresso nel fondo EuVeca Cysero di Kilometro Rosso e la vittoria del premio Smau per l’Innovazione per SandStorm) e aver stabilito delle collaborazioni con A2a ed Enel, la startup siciliana ha ricevuto presso la Camera dei Deputati il Premio America Innovazione, che prevede anche una borsa di studio per il master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, rappresentando un’ulteriore opportunità di crescita per la startup.

Una “missione sociale e culturale”

Non è sempre facile emergere come startup in territori periferici del nostro Paese. Ed è per questo che la realtà di Reiwa Engine può fregiarsi, oltre che dell’indiscutibile prestigio internazionale, anche di una vittoria su un piano sociale e culturale, come afferma il Ceo Salvo Salerno. Il successo di un progetto, in questo caso, si fonde con l’impegno attivo allo sviluppo di una terra difficile. È la dimostrazione che è possibile sognare, anche in grande, nel profondo Sud.