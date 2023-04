Aspettando il termovalorizzatore, i romani continuano a pagare

Anche Gualtieri ha firmato nuovi contratti pluriennali con i Paesi Bassi per smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi per le strade di Roma. I contratti dovrebbero durare fino al 2026, e in totale il Campidoglio prevede di spendere 100 milioni di euro all’anno per rimuovere circa 460 mila tonnellate di rifiuti. In attesa del termovalorizzatore promesso dal sindaco di Roma in campagna elettorale – “Fa parte di un piano rifiuti ispirato al riciclo che abbatterà le emissioni del 100%” – ha detto Gualtieri non più tardi di una settimana fa, si cerca di superare la fallimentare gestione dei rifiuti degli anni precedenti con dei contratti di esportazione a lungo termine. Mentre il comune di Roma continua a pagare per lo smaltimento, gli olandesi però traggono il massimo del vantaggio dal mercato unico dei rifiuti voluto dall’Unione Europea. Rifiuti che significa anche energia. Secondo il “Financial Times”, l’emergenza romana diventa un’opportunità economica per i Paesi Bassi.