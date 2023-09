Autostrade: permessi ai genitori che portano i figli a scuola

Autostrade per l’Italia dà un segnale sulle politiche di welfare aziendale privato. In vista della riapertura delle scuole, il Gruppo garantisce ai dipendenti genitori (non turnisti e con figli in età di scuola primaria), 2 ore di permesso retribuite per poter accompagnare i bambini nel loro primo giorno in classe. L’accordo è stato siglato con i sindacati, in continuità con le intese precedenti e i miglioramenti introdotti nel nuovo CCNL sui congedi di maternità e paternità e il rafforzamento del sistema di welfare. Un passo avanti nella conciliazione vita-lavoro e per il benessere dei lavoratori.