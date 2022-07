Burocrazia pussa via: liberiamo le imprese dalle scartoffie

Burocrazia, complessità e incertezza normativa sono il nemico pubblico numero uno per chi fa impresa in Italia. Per il 70 per cento degli imprenditori la semplificazione normativa è fondamentale per accedere e sfruttare incentivi e agevolazioni come il superbonus. Per il 62 per cento lo è la riduzione dell’eccesso di burocrazia. Il 42 per cento chiede tempi certi nelle applicazioni delle normative. Sono dati di una ricerca elaborata da Team System in collaborazione con Kantar.

Nel settore edile, il 56 per cento delle imprese ritiene di aver avuto un impatto positivo sul proprio fatturato grazie ai bonus fiscali. Ma per il 65 per cento degli intervistati, l’incertezza normativa non permette di pianificare le iniziative scaturite dai bonus. Per il 66 per cento è troppo complicato l’accesso ai meccanismi di cessione del credito, troppo complessa la gestione delle pratiche per il 25 per cento.

Insomma è come se un mostro lento e incomprensibile tenesse prigioniera la forza e la energia del nostro Paese. Di imprese e lavoro. Questa situazione insostenibile non è solo un problema per le aziende. Secondo una indagine sul Pnrr condotta da EY con SWG, il 68 per cento dei dirigenti pubblici chiede una semplificazione delle procedure amministrative legate alla attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un dirigente su due chiede un incremento delle professionalità per consentire “una governance efficace”. Più della metà tra dirigenti e imprenditori, il 58 per cento del campione, ritiene che l’Italia non sarà in grado di attuare le iniziative e le riforme previste dal Piano. Serve un enorme sforzo per digitalizzare il sistema amministrativo, radendo al suolo norme inutili e complesse. Senza dotarsi di esperti in big data, analisi dei dati, ingegneri gestionali, nuove figure legate al management digitale, è impensabile di capovolgere questa situazione.