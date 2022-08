Civitanavi Systems, 893mila euro per fare la Difesa europea

Sono ben sessantuno i progetti di R&D che il Fondo Europeo per la Difesa ha selezionato. Chi è stato scelto potrà usufruire di un finanziamento complessivo di 1,2 miliardi di euro, tutto grazie agli investimenti che l’Unione europea ha deciso di dedicare all’aerospazio.

Tra queste realtà figura Civitanavi Systems, una società italiana attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale.

L’azienda di Fermo entra così a far parte del progetto Q-Sing, ‘Quantum-based Simultaneous inertial Navigator and vector Gravimeter’. L’obiettivo è realizzare un sistema di navigazione free-inertial ad alta precisione adeguato a tutti i veicoli militari, in grado di operare in aree Gnss-denied. Si tratta di aree in cui il segnale satellitare è compromesso.

Il finanziamento diretto a Civitanavi Systems è di 893mila euro. Va considerato nel quadro complessivo dei 3,9 milioni di fondi europei erogati per il progetto nel corso dei prossimi tre anni. Una cosa è certa, l’Europa sta iniziando puntare sul serio sulla Difesa.