CNH a Modena sperimenta il trattore ibrido elettrico

Un trattore speciale ibrido elettrico a zero emissioni. Il simulatore virtuale per migliorare le prestazioni del mezzo. Cnh Industrial, produttore di macchinari agricoli e per le costruzioni, spinge per lo sviluppo delle tecnologie ibrido elettriche per trattori, nello stabilimento di Modena. E il governo ‘degli affari correnti’ non molla su investimenti e innovazione.

Il Mise guidato dal ministro Giorgetti ha autorizzato il progetto di Cnh, giudicandolo in linea con il piano strategico dell’azienda. L’obiettivo è sperimentare tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale. Il progetto prevede un investimento di quasi 40 milioni di euro, con il Mise che metterà a disposizione agevolazioni per 7,9 milioni di euro. Cnh è una multinazionale con radici italiane abituata a investire in trattori innovativi ed ecologici.

“Il Mise sostiene un progetto valido incentrato sulla sostenibilità che punta a favorire la produttività attraverso l’applicazione di tecnologie all’avanguardia”, ha sottolineato Giorgetti.