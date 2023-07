Come cambia il rapporto tra banche e Terzo settore

‘Cosa cambia con il codice del Terzo settore’, la guida per i cittadini realizzata da ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, con le Associazioni dei consumatori nell’ambito del progetto Trasparenza semplice, e in collaborazione con il Forum Terzo settore, fotografa un pezzo fondamentale della nostra economia, per la crescita e lo sviluppo del Paese anche in chiave sostenibile.

La soddisfazione di cooperative e imprese sociali in merito alla propria relazione con gli istituti bancari cresce, i cittadini chiedono una presenza di personale dedicato negli istituti di credito, formato sulle esigenze e sulle specificità delle organizzazioni del Terzo Settore, con servizio dedicati. Le banche possono essere uno strumento di supporto economico e un canale di finanziamento strategico per il Terzo Settore, contribuendo a costruire un quadro regolamentare di riferimento sempre più efficace e adeguato, oltre a favorire occasioni di formazione e apprendimento per gli italiani.

La guida punta a una riflessione sistemica sul Terzo Settore, spiegando cos’è una impresa sociale, il senso del Registro Unico Nazionale, quali sono gli Enti del Terzo settore (ETS), i relativi adempimenti amministrativi e di rendicontazione; come si finanziano gli ETS e il ruolo svolto dalle banche, i rapporti con il fisco. La conclusione analizza i rapporti tra ETS e Pubbliche amministrazioni.

L’intento è sensibilizzare e rafforzare la relazione tra il mondo bancario e le realtà del Terzo settore, anche attraverso una maggior conoscenza reciproca.