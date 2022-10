Confindustria e CDP insieme per l’export, il digitale e l’internazionalizzazione

L’export è quel tassello che traina sempre il Pil dell’Italia. L’internazionalizzazione è un passo che le imprese, anche medie e piccole, devono fare per continuare ad essere il vero fiore all’occhiello del nostro Paese. Non a caso, due giorni fa, a Milano, Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria hanno firmato un Memorandum of Understanding. L’obiettivo? Valorizzare questi due punti puntando sul digitale.

Cosa implica il Memorandum of Understanding tra CDP e Confindustria

In primis, Confindustria dovrà promuovere la piattaforma Cdp Business Matching, lanciata a novembre 2021, presso il proprio network associativo e imprenditoriale.

“Dal lancio avvenuto nel novembre 2021, la piattaforma Business Matching di Cdp ha sensibilmente superato gli obiettivi prefissati, raggiungendo oltre tremila imprese registrate e più di 15 mila proposte di abbinamento tra aziende italiane ed estere”, ha dichiarato Pasquale Salzano, direttore Affari Europei e Internazionali di CDP.

Inoltre, verranno organizzati una serie di eventi digitali congiunti. Infine, le Associazioni di Confindustria saranno subito coinvolte nelle iniziative e nelle attività in programma nelle prossime settimane.

“Facilitare la crescita e ampliare i margini di cooperazione commerciale ed economica tra le nostre imprese e nuovi partner esteri è il nostro compito principale nella realizzazione delle iniziative di promozione internazionale”. Queste la parole di Barbara Beltrame Giacomello, Vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, a margine dell’evento.