Country Garden evita il default ma perde terreno in Borsa

Country Garden, il gigante dell’immobiliare cinese, ha evitato il default. Piombato in una grave crisi finanziaria, Country Garden ha fatto sapere ai suoi creditori di aver saldato le cedole su due bond per oltre 22 milioni di dollari milioni entro questa settimana. Lo scrive Bloomberg, citando fonti anonime. Ma questo non basta a convincere gli investitori, con l’azienda cinese che cede quasi due punti alla Borsa di Hong Kong.