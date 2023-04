Def, ecco quanto impatta la demografia sul debito pubblico

Nel Def, il Documento di Economia e Finanza, il governo sottolinea come l’immigrazione influisca notevolmente sul debito pubblico. Secondo gli scenari demografici, un aumento del 33% degli immigrati porterebbe ad un calo del debito del 30% rispetto al riferimento del 2070. Inoltre, l’effetto sull’offerta di lavoro sarebbe significativo grazie alla struttura demografica degli immigrati. Al contrario, la fertilità in calo aumenta il debito, mentre la speranza di vita non sembra influire molto sulle previsioni.