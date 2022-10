Deloitte, lavoro e ambiente. In arrivo 3.500 assunzioni e nuovi uffici a impatto zero

Oltre 3.500 assunzioni in Italia per Deloitte che sta per chiudere un anno da record. Per il colosso del settore consulenza e servizi, l’anno fiscale 2022 parla infatti di ricavi pari a circa 1.070 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all’esercizio precedente.

Entro maggio 2023, Deloitte completerà inoltre il percorso che garantirà più di 3.500 assunzioni. I profili, a caccia dei quali la società andrà nei prossimi mesi, rispondono a figure professionali, sia junior che senior, in ambito tecnico-scientifico. Continuano anche le ricerche in ambito economico, contabile, amministrativo, fiscale e giuridico. Oggi, sono inserite nell’organico aziendale circa 11 mila persone per 24 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. Nell’anno fiscale chiuso a maggio 2022, Deloitte ha assunto circa 4mila persone in Italia.

Nell’anno fiscale 2022, Deloitte ha registrato ricavi pari a 59,3 miliardi di dollari e conta oltre 415 mila persone in oltre 150 Paesi. Attenzione anche alla sostenibilità: sono stati infatti annunciati i nuovi quartieri generali di Milano e Roma. Due edifici a emissioni zero rispettivamente in Corso Italia e in via Vittorio Veneto. Una conferma dell’impegno di Deloitte nella promozione di percorsi di sviluppo consapevoli e responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Fondazione Deloitte, in sei anni di attività, ha realizzato oltre 50 iniziative e 22 grandi progetti.