e-commerce, il commercio digitale moltiplicatore per l’economia italiana

L’e-commerce è una risorsa importante per la crescita dell’economia italiana. Lo dimostrano i dati della ricerca di Netcomm, il Consorzio per il Commercio Digitale Italiano, in collaborazione con The European House – Ambrosetti. La ricerca si intitola The Role and Contribution of E-commerce and Digital Retail to the Growth of Italy. I dati mostrano che tra 2016 e 2020 l’intera rete di e-commerce e digital retail in Italia ha rappresentato il 40,6% della crescita del fatturato totale delle attività economiche private italiane.

L’e-commerce ha generato più di 70 miliardi di euro di fatturato. I dati mostrano che per ogni 100 euro investiti nella filiera dell’e-commerce e del retail digitale in Italia, ne vengono generati altri 148 nella filiera estesa. Il commercio digitale rappresenta dunque il ​​principale moltiplicatore di crescita per l’economia italiana.

Sono numeri importanti per un Paese come l’Italia, scrive Amazon, in un Paese che soffre per livelli molto bassi di competenze digitali di base e avanzate rispetto alla media europea. Secondo il Digital Economy and Society Index (DESI), oggi solo il 13% delle PMI vende online , rispetto a una media europea del 18%. Il tema delle competenze e della formazione gioca quindi un ruolo centrale nella crescita delle imprese italiane. E quindi della rete economica e produttiva del Paese.