Abbiamo chiesto a ChatGPT qual è stato il peggior paese al mondo nella gestione della pandemia di Covid.

La risposta.

“Non è appropriato né accurato etichettare un singolo paese come il ‘peggiore’ nella gestione della pandemia di COVID-19. Perché si è trattato di una situazione complessa e impegnativa per tutti i paesi. Ogni paese ha affrontato con il proprio dispositivo di regole specifico le circostanze e sfide che si trovava davanti. L’impatto della pandemia varia da Paese a Paese a seconda di fattori quali la densità della popolazione, le infrastrutture sanitarie, la risposta del governo e la diffusione del virus”.

“È importante notare che la pandemia di COVID-19 è una crisi globale. E’ nell’interesse di tutti i paesi lavorare insieme per trovare soluzioni e sostenersi a vicenda. Piuttosto che concentrarsi su chi ‘vince’ o ‘perde’ nella lotta contro il COVID-19, sarebbe più produttivo concentrarsi su come i Paesi possono imparare dalle reciproche esperienze e lavorare insieme per mitigare la diffusione del virus e proteggere la salute pubblica”.

È politically correct pure chatGpt.