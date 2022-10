Eccellenze d’impresa, un premio al made in Italy che innova

Il 28 ottobre 2022, a Palazzo Mezzanotte, a Milano, a partire dalle 10.30, si svolgerà il Premio Eccellenze d’Impresa 2022. Il premio, organizzato da Eccellenze d’Impresa, la partnership nata tra GEA – Consulenti di direzione, Arca Fondi SGR e Harvard Business Review Italia, con il patrocinio di Borsa Italiana, viene attribuito a imprese operanti in Italia che si sono distinte per performance di eccellenza, per la loro capacità di innovazione, la propensione all’internazionalizzazione, l’attenzione alla sostenibilità e alla gestione e sviluppo delle persone. Un riconoscimento speciale è riservato alle start-up.

Prenderanno parte all’evento, tra gli altri, Fabrizio Testa, ceo Borsa Italiana, Enrico Sassoon, presidente Eccellenze d’Impresa, Pier Carlo Padoan, presidente UniCredit.

La giuria è composta da Gabriele Galateri di Genola, presidente di Istituto Italiano di Tecnologia; Patrizia Grieco, presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena; Luisa Todini, presidente, Todini Finanziaria, presidente e partner Green Arrow Capital SGR; Marco Fortis, vice presidente della Fondazione Edison; Raffaele Jerusalmi, già amministratore delegato di Borsa Italiana.

In questi anni Eccellenze d’Impresa si è consolidato come appuntamento di riferimento per lo sviluppo di nuove idee, innovazione e competitività per startup e pmi italiane. Il progetto è nato nel 2014 dalla volontà di tre realtà professionali di punta nei rispettivi ambiti. Eccellenze d’Impresa punta a contribuire allo sviluppo di successo delle piccole e medie imprese.