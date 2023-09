Extraprofitti, la reazione delle Banche e la mediazione del Parlamento

L’Abi ha aspettato in silenzio ma ora commenta la tassa sugli extraprofitti. “Colpire le banche penalizza l’intera economia”, sollevando “dubbi di costituzionalità” sul provvedimento annunciato dal governo. Il premier Meloni difende l’imposta che verrà discussa in parlamento. La questione però resta quanto provvedimenti del genere o l’idea di “extraprofitti” siano in linea con le logiche del mercato. Nella maggioranza, Fi annuncia alcuni emendamenti “già pronti” sulla non tassazione dei titoli di Stato e il sostegno alle piccole banche. Poi difficile per gli azzurri la proposta avanzata di una deducibilità fiscale, “operazione complicata dal punto di vista delle coperture”, spiega L’onorevole Cattaneo a Repubblica. Auspicando una mediazione in Parlamento.