Ferrari, in Italia è l’azienda in cui si lavora meglio

In Italia l’azienda in cui si lavora meglio è la Ferrari. Per il cavallino rampante, simbolo di lusso ed eccellenza su scala globale, anche un lusinghiero piazzamento tra le prime 20 realtà al mondo. E’ quanto si legge nell’edizione 2022 del World’s Best Employers 2022, stilata da Forbes.

Ottocento le aziende valutate da 150 mila lavoratori a tempo pieno e part-time di 57 paesi, per valutare elementi come la responsabilità sociale, la parità di genere, l’impatto e l’immagine aziendale e lo sviluppo dei talenti.

A guidare le realtà più virtuose è Samsung Group che precede Microsoft, al secondo posto, e IBM, terza classificata. A eccezione della sudcoreana Samsung, tutte le aziende nelle prime 12 posizioni sono statunitensi.

Nella classifica generale, sono 22 le aziende italiane. Un risultato positivo che vede in testa la Ferrari, diciottesima, seguita da Armani Group, al 33esimo posto. Tra i settori più rappresentati spicca il meglio del made in Italy, tra cui moda, turismo, automotive, energia, ma anche banche e assicurazioni.

Gli intervistati hanno valutato i comportamenti dei datori di lavoro anche alla luce del fenomeno delle grandi dimissioni che, a causa della pandemia, ha trasformato le modalità e le sedi delle attività lavorative.