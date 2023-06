Fiscalità di vantaggio per Aree interne, passa l’emendamento Pd

Passa in Commissione Finanze un emendamento Pd alla delega fiscale che prevede la possibilità di concedere una specifica agevolazione per un periodo limitato di tempo per chi si trasferisce nei comuni periferici e ultra-preriferici nelle aree interne del Paese. La fiscalità di vantaggio è solo uno degli importanti strumenti per contrastare abbandoni, spopolamento e desertificazione sociale di queste aree dell’Italia. Nelle Aree interne servono incentivi per le famiglie con i figli e sostegno alle persone anziane, bisogna ritrovare una capacità di investire per esempio nel turismo. Occorrono opportunità di lavoro e strumenti in grado di spingere persone a tornare a vivere in queste aree del Paese.