Fiumicino hub dell’innovazione, spazio alle startup che migliorano i servizi aeroportuali

L’innovazione è libera di volare con il progetto Innovation Hub, presentato ieri all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Aeroporti di Roma (AdR) lancia un progetto unico in Europa destinato a trasformare l’ambito aeroportuale in una vera e propria stazione dell’innovazione e delle startup.

Obiettivo dell’iniziativa è di trasformare l’Innovation Hub in un acceleratore altamente specializzato, destinato allo sviluppo di soluzioni innovative per innalzare la competitività dei servizi aeroportuali. L’hub è insediato in una struttura di 650 metri quadri, nel cuore del grande Terminal 1 del più importante scalo aeroportuale italiano.

Startupper italiani e internazionali avranno quindi la possibilità di insediarsi nel nuovo polo tecnologico e di poter contare sugli investimenti di AdR nel capitale delle proprie compagini.

Sono 50 i milioni di euro che AdR ha pianificato per sostenere il programma di accelerazione.

Un anno fa è stata lanciata la prima call for ideas incentrata su sei ambiti progettuali rivolti al settore aeroportuale: miglioramento della puntualità, sistemi data driven, automazione dei processi, riduzione dei consumi energetici, passenger digital experience, servizi commerciali omnichannel. Dieci i progetti selezionati, ai quali vanno aggiunti quelli di tre startup con le quali AdR ha intrapreso negli ultimi mesi una partnership.

I progetti che proveranno a spiccare il volo nei sei mesi di accelerazione garantiti dal progetto puntano a offrire soluzioni e strumenti innovativi. Come per esempio il robot che consegna cibo e bevande ai passeggeri in ogni area dell’aeroporto. In chiave di sostenibilità, ecco anche il dispositivo alimentato a energia solare che pulisce l’aeroporto in autonomia e una volta finito si trasforma in panchina, fino alla sedia a rotelle a guida autonoma. Spazio anche alle soluzioni di intelligenza artificiale per velocizzare la fase dei controlli e la gestione dei bagagli.