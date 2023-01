Flash: con meno 40% tariffe gas, più di 800 euro di risparmio a famiglia

Una riduzione delle tariffe del gas del 40% a gennaio equivarrebbe a un risparmio sulla bolletta del gas pari a 845 euro a famiglia su base annua. Sono dati Codacons, dopo le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti sulle previsioni dei costi in bolletta.

“La decisione sui costi energetici in bolletta il governo lo aspetta da Arera che lo renderà noto all’inizio di febbraio”. Ha sottolineato oggi Giorgetti, parlando a un evento Lega a Sondrio. “Ho annunciato il 40% per cento seguendo l’andamento del mercato, poi Arera farà i calcoli. In ogni caso sarà una diminuzione significativa con la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi”. La riduzione netta delle tariffe gas sarebbe un risultato importante per il Governo.

Anche perché la percezione della crisi economica da parte degli italiani sembra essere peggiore della crisi stessa. Secondo l’ultimo Rapporto Eurispes, l’87% degli italiani è seriamente preoccupato dall’attuale scenario. Il 45% delle famiglie riesce ad arrivare alla fine del mese solo mettendo mano ai propri risparmi. Sempre secondo il Rapporto, più della metà degli intervistati (54%) è ricorso ad un prestito da banche, amici o parenti, e 1 italiano su 3 rateizza i propri acquisti.

“Dovrebbe cambiare il sistema”, rispetto alle tariffe del gas. “Garantiamo prezzi ‘politici’ fino a una percentuale di consumo precedente della famiglia e quello è il prezzo ancorato ai valori del 2020”, ha detto Giorgetti. Il consumo “in più viene messo a prezzo di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia e ha un comportamento virtuoso di non avere aumenti”. “È molto complicato. Ci stiamo lavorando, speriamo di arrivare in tempo per marzo. Però mi sembra che le cose vadano un po’ meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas, il mercato si è un po’ calmato”.