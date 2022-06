Futura Expo, Brescia laboratorio per le imprese più innovative e sostenibili

La provincia di Brescia ha un ricco tessuto imprenditoriale. Qualche dato può spiegare meglio di tante parole. È la numero uno in Europa per quanto riguarda il valore aggiunto, più di 10 miliardi di euro, e per il numero di occupati, circa 160mila. Si tratta di performance migliori rispetto a quelle dei distretti industriali tedeschi. Tutto questo poggia sulle forti gambe delle pmi, il 96% delle unità produttive, che reggono anche sul fronte export e internazionalizzazione.

Il modello bresciano funziona, non a caso la ripresa post-pandemica è stata spedita per le aziende locali. Ma è bene non fermarsi perché le sfide non finiscono mai per gli imprenditori veri e anche perché la conformazione industriale e produttiva delle aree più evolute del territorio europeo sta cambiando. Sostenibilità, innovazione e legame con il territorio rappresentano le chiavi per vincere la sfida della modernizzazione.

Da questa consapevolezza prende le mosse Futura – Economia per l’ambiente, un evento fortemente voluto dalla Camera di Commercio locale. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 4 ottobre al Brixia Forum. Sei le aree tematiche: la nuova agricoltura, l’innovazione, la mobilità urbana e i trasporti, l’edilizia del futuro, il turismo sostenibile, start up e finanza. Tra gli interventi previsti quelli di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, Mariya Gabriel, commissario europeo per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, e degli onorevoli Tajani, Toia e Salini.

Il mondo imprenditoriale bresciano guarda oltre la dimensione industriale tradizionale legata al manifatturiero. Le imprese sostenibili innovano, portano sviluppo e benessere. Lo conferma anche il rapporto Censis-Green& Blue secondo cui, in termini di transizione ecologica, la provincia risulta prima in Lombardia e terza tra quelle con più di 500mila abitanti.