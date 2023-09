Futura Expo, il Nobel Engle e il futuro energetico dell’Occidente

Tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2023 di Futura Expo, la più grande esposizione italiana sulla sostenibilità (Brixia Forum Brescia, 8-10 Ottobre), ci sarà il celebre economista americano Robert Engle, vincitore del Premio Nobel per l’Economia per il suo lavoro sulla Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH). Engle, professore emerito di finanza alla New York University Stern School of Business, vinse il Nobel nel 2003 con Clive W. J. Granger della UCSD con una pionieristica ricerca sulla volatilità variabile dei mercati finanziari.

L’economista americano ha maturato una visione chiara sulle prospettive di trasformazione sostenibile dell’economia occidentale. In una recente conversazione con El Pais, osservando come le aziende energetiche rispondono alla richieste dei decisori pubblici sulla neutralità climatica e la riduzione delle emissioni inquinanti, Engle ha descritto il profondo impatto di questi cambiamenti sull’economia globale, sottolineando che il conflitto in Ucraina rappresenta uno spartiacque nella transizione energetica dai combustibili fossili alle rinnovabili. ù

Il nuovo corso energetico è stato accelerato dalla decisione dei Paesi Ue di sganciarsi dal gas russo, una scelta che permetterà di fornire non solo energia pulita, ma anche elettricità meno costosa ai consumatori europei. Le previsioni di Engle sull’avanzata delle rinnovabili sono state confermate dagli ultimi dati forniti dalla Commissione europea a settembre, che indicano come la produzione di rinnovabili in Europa negli ultimi 12 mesi è raddoppiata.

Engle ritiene che gli investimenti sulle fonti energetiche tradizionali come il fossile non si esauriranno presto ma lo scenario più probabile è che il mercato delle rinnovabili divenga sempre più conveniente rispetto al fossile. Man mano che il costo dell’energia solare ed eolica diminuirà, le aziende del fossile faticheranno sempre di più nel competere sia in termini di costi che di sostenibilità ambientale.

L’intervento di Engle a Futura Expo andrà seguito con grande attenzione. Le intuizioni dell’economista americano ci aiutano a comprendere meglio il percorso intrapreso dall’Occidente verso un futuro sostenibile. Il suo punto di vista, che affonda le radici nell’ampio lavoro di ricerca svolto in ambito finanziario e nella gestione del rischio, evidenzia il ruolo centrale che le imprese rinnovabili giocheranno nel corso della transizione energetica. (Fine della settima puntata, continua…)

