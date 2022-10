Glass To Power, le finestre fotovoltaiche made in Italy

L’innovazione tecnologica è l’unico modo esistente per rendere sostenibile la transizione ecologica, una tassello fondamentale del prossimo futuro. L’approvvigionamento di energia è uno dei temi centrali in questo ambito, viste le difficoltà nell’installazione degli impianti delle rinnovabili e le capacità di stoccaggio. Per quanto riguarda l’energia solare, per esempio, uno degli ostacoli principali è la grande quantità di spazio necessaria per i pannelli, che non sono il massimo nemmeno in termini di estetica e quindi di rispetto dei vincoli paesaggistici.

Una soluzione innovativa è però in arrivo proprio dall’Italia. Parliamo delle finestre fotovoltaiche di Glass To Power. Il merito dell’igegnosa idea è da riconoscere ai professori Francesco Meinardi e Sergio Brovelli, docenti di Fisica della Materia e di Fisica Sperimentale del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano Bicocca. Il loro dipartimento ha sviluppato dei brevetti inerenti a nuove classi di nano materiali. Se impiegati per la produzione di finestre e vetrate, essi sono in grado di immagazzinare energia solare e di garantire una potenza fino a 50W per metro quadro.

Grazie alla partnership di Management Innovation con l’università milanese, è nata l’azienda spin-off Glass To Power. La possibilità di superare le difficoltà di tipo estetico e spaziale hanno permesso all’impresa di lavorare da subito con importanti realtà pubbliche e private. Ferrovie dello Stato per il Green Hub di Rapallo, ma anche l’Associazione Isola Tiberina. La Regione Piemonte le ha utilizzate nell’ambito del programma Help2Grow per la creazione di serre smart.