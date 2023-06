Gli embrioni umani sintetici riaprono il fronte tra scienza e bioetica

Una team di scienziati del Regno unito è riuscito a far crescere embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali. Lo scrive oggi il Guardian. Gli scienziati hanno affermato che questi embrioni, che assomigliano a quelli delle prime fasi dello sviluppo umano, potrebbero fornire un punto d’osservazione fondamentale per la formazione di disturbi genetici o per stabilire le cause biologiche degli aborti ricorrenti. Le strutture create in laboratorio non presentano un cuore pulsante o un inizio di cervello, ma cellule che vanno a formare la placenta o l’embrione. L’esperimento solleva grandi perplessità dal punto di vista bioetico. Robin Lovell-Badge, capo della ricerca su staminali e genetica dello sviluppo al Francis Crick Institute di Londra ha detto che “l’idea è che, se si modella davvero il normale sviluppo embrionale umano utilizzando le cellule staminali, sia possibile ottenere un’enorme quantità di informazioni su come iniziamo lo sviluppo, su cosa può andare storto, senza dover utilizzare embrioni precoci per la ricerca”.