Gli investitori non vengono in Italia perché manca la certezza del diritto

In Italia manca la certezza del diritto e questo determina che il nostro Paese non riesce ad attrarre nuovi investitori. Lo ha detto oggi il ministro Carlo Nordio nel corso della sua relazione sull’amministrazione della giustizia tenuta in Senato.

“Se gli investitori stranieri non investono in Italia, la ragione principale è dovuta al fatto che qui manca completamente la certezza del diritto. Per la riscossione di un credito si richiedono tempi cinque o dieci volte superiori a quelli della media europea”.

“Questo impatto negativo nei confronti proprio della nostra economia è una delle preoccupazioni fondamentali del nostro Governo”. Nordio ha ragione da vendere. Lo sviluppo, soprattutto la crescita del nostro Mezzogiorno, è possibile a patto che lo Stato crei le condizioni perché le imprese investano.

Queato vuol dire tempi certi e più veloci per ottenere le autorizzazioni e appunto certezza del diritto. È la prospettiva in cui dovrebbe continuare a muoversi il governo, più competitività, meno tasse, meno spesa pubblica inefficiente, regole certe.

Così le imprese torneranno a investire in Italia, invece di scappare.