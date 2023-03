Gli italiani pronti a cambiare per un futuro sostenibile

Italia sostenibile. Il rapporto annuale della Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha rivelato che gli italiani stanno dimostrando una crescente consapevolezza dell’impatto climatico e ambientale nelle loro scelte professionali. L’indagine, condotta su oltre 28.000 intervistati di 30 paesi diversi, mostra che per il 75% degli italiani e l’81% dei giovani, l’impegno climatico dei potenziali datori di lavoro è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro.

Oltre al lavoro, gli italiani sono sempre più disposti a modificare le proprie abitudini quotidiane per ridurre l’impatto ambientale. L’85% degli intervistati è favorevole all’etichettatura di tutti gli alimenti in base al loro impatto climatico, e il 64% sarebbe disposto a pagare di più per prodotti alimentari più sostenibili.

Le risposte all’indagine suggeriscono che il governo può svolgere un ruolo importante nell’incoraggiare queste tendenze positive. Il 76% degli italiani è favorevole a misure governative più severe per imporre un cambiamento nel comportamento delle persone e affrontare il cambiamento climatico. Inoltre, l’82% degli intervistati sotto i 30 anni sostiene queste misure, sottolineando il forte desiderio delle giovani generazioni di intraprendere un’azione decisiva.

L’indagine evidenzia anche un crescente interesse per la limitazione dei consumi individuali e per un sistema di carbon budget, in cui a ogni individuo viene assegnato un numero fisso di crediti annuali da spendere in beni con un’elevata impronta di carbonio. Il 64% degli italiani si dichiara favorevole a questa misura, indipendentemente dal reddito.

Inoltre, gli italiani sembrano pronti ad adottare abitudini alimentari più sostenibili. Il 68% degli intervistati sarebbe favorevole a limitare la quantità di carne e latticini che le persone possono acquistare, un dato significativamente più alto rispetto ai paesi vicini come la Germania (49%) e la Francia (57%).

La BEI, come banca dell’UE per il clima, sostiene queste iniziative e continuerà a finanziare progetti verdi in Italia, come trasporti sostenibili, energie rinnovabili e edifici efficienti dal punto di vista energetico. Nel 2022, la BEI ha stanziato quasi 5,5 miliardi di euro per progetti verdi in Italia, e si impegna a trovare modi innovativi per accelerare la transizione verde senza lasciare indietro nessuno. Questa crescente consapevolezza unita alla volontà di cambiare le proprie abitudini potrebbe rappresentare un passo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico e nella creazione di un futuro più sostenibile.

Tuttavia, è essenziale che sia i governi che le organizzazioni continuino a sostenere queste iniziative, incoraggiando comportamenti responsabili e investimenti verdi. Solo lavorando insieme, cittadini, imprese e istituzioni possono costruire un futuro più verde e sostenibile per tutti.