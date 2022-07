Gyala, CDP e la cybersecurity che serve all’Italia

In Italia c’è un’alta richiesta di esperti di cybersecurity, ma ci sono ancora pochi professionisti e imprese specializzate. CDP Venture Capital, per mezzo del Fondo Evoluzione, prova a invertire la tendenza. Infatti, una startup italiana specializzata nel settore, Gyala, ha ottenuto un round di finanziamento in equity da 5 milioni di euro.

Ci sono anche diversi co-investitori: Gellify nel ruolo di advisor, Azimut Digitech Fund e il club deal Italian Angels for Growth. Gyala potrà così procedere con lo sviluppo del piano industriale. In particolare, sono previsti un incremento dell’organico e investimenti in marketing. In ogni caso questa è una buona notizia, l’Italia ha bisogno di cybersecurity.