H2 Energy, sull’idrogeno le aziende italiane fanno scuola in Germania

Le imprese italiane non innovano? Vero, ma ci sono delle pregevolissime eccezioni. È il caso della bresciana H2 Energy.

Nell’area dedicata alla produzione di idrogeno industriale nella fiera di Hannover, infatti, una creazione dell’impresa che ha sede legale ad Azzano Mella si è presa la scena.

Parliamo del primo elettrolizzatore per la generazione di idrogeno a livello industriale, con potenza da 1 MW a stack unico con tecnologia Pem. Tradotto per chi non è esperto del settore, si tratta di una grande macchina che produce idrogeno verde. Puntare sulle tecnologie green, garantendo la salvaguardia dell’ambiente, soprattutto se 100% Made in Italy si è rivelata una scelta vincente.

L’azienda è stata fondata solo due anni fa da tre imprenditori del territorio Saro Capozzoli, Claudio Mascialino e Riccardo Ducoli.