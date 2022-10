Hydron, il primo autobus a idrogeno Made in Italy

Quante facce può avere il Made in Italy? Tante, alcune anche sconosciute o quasi. Si pensa spesso a moda, cibo e arredamento, ma c’è anche l’innovazione. E non parliamo di nicchie non irrilevanti. Rampini Spa, un’eccellenza umbra che si occupa di bus di piccole dimensioni a impatto zero, ha recentemente lanciato Hydron. Lungo otto metri, può trasportare fino a quarantotto persone con un’autonomia di 450 chilometri. Si tratta del primo alimentato autobus italiano alimentato a cella combustibile a idrogeno.

In occasione della presentazione di Hydron, l’azienda ha lanciato altri due gioiellini Sixtron ed Eltron. Il primo è stato progettato per il trasporto nei centri storici, è lungo sei metri e può trasportare ventotto passeggeri con un’autonomia di circa 250 chilometri. Il secondo, invece, è l’evoluzione di E80, il primo autobus della Rampini Spa. In questo caso è un autobus elettrico a tre porte che garantisce autonomia per 300 chilometri.

Per realizzare questi tre bus l’azienda ha investito il 10% del fatturato. Non poco, ma n’è valsa la pena. Fabio Magnoni, direttore generale della Rampini Spa ha dichiarato: “è il nostro orgoglio, frutto di investimenti in ricerca e innovazione e la testimonianza che l’industria italiana è viva ed è in grado di esprimere l’eccellenza”.