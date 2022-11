“I primi astronauti vivranno sulla Luna entro il 2030”

Luna – La navicella spaziale Orion della NASA ha raggiunto il nostro satellite, cinque giorni dopo il lancio dal Kennedy Space Center. Per la NASA è un risultato fondamentale nella programmazione della missione Artemis. Artemis intende riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024. Il volo di questi giorni, che non ha personale a bordo, è quindi una prova della prossima missione.

Orion ha effettuato un volo a circa 130 chilometri dalla superficie lunare. Una telecamera a bordo ha catturato una vista della Terra simile a quella vista durante l’ultima missione Apollo nel 1972. Howard Hu, che guida il programma dei veicoli spaziali lunari Orion per la NASA, ha definito il lancio di Artemis, che trasporta Orion, un “giorno storico per il volo spaziale umano”.

Poi ha aggiunto qualcosa di ancora più interessante. Nei piani della NASA non c’è solo il ritorno dell’uomo sulla Luna ma di far vivere esseri umani sul nostro satellite “in questo decennio”. Le nuove missioni lunari puntano a scoprire se c’è acqua al polo sud della Luna. Acqua che potrebbe essere convertita per fornire carburante alla navi spaziali che dovrebbero spingersi più in profondità nello spazio, verso Marte.

“Invieremo le persone in superficie e vivranno su quella superficie e faranno scienza”, ha detto Hu. Nel Dopoguerra gli Usa vinsero la battaglia nello Spazio mandando il primo uomo sulla Luna. Il 20 luglio del 1969, la missione Apollo 11 riuscì a portare i primi uomini, Niel Armstrong e Buzz Aldrin, sul satellite della Terra. Si avverava quanto promesso anni prima dal Presidente Kennedy. “Nessuna nazione che aspiri a essere alla guida delle altre può attendersi di rimanere indietro nella corsa per lo spazio”. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna entro questo decennio,” aveva detto Kennedy. Gli Usa ci riuscirono.

Da allora, anche l’Europa ha fatto importanti passa avanti nella industria aerospaziale. A sentire Hu, dunque, saranno occidentali i primi uomini a tornare sulla Luna, forse a restarci, e chissà, ad attraversare lo spazio profondo verso Marte. Orion è stata costruita da Lockheed Martin. Il modulo di servizio è stato fornito dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con la NASA. Orion rimarrà in orbita per sei giorni prima di riaccendere il motore e tornare sulla terra.

L’ammaraggio è previsto nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego, l’11 dicembre.