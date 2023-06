IA e sicurezza: al via il progetto Giove

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno e della Polizia di Stato sta sviluppando un progetto di polizia predittiva con Intelligenze artificiale per la lotta al crimine. Il progetto è destinato a tutte le questure italiane. Obiettivo è “predire” luoghi e tempi dove e in cui potrebbero avvenire dei reati, in particolare quelli che riguardano la nostra vita quotidiana. Giove, il nome del programma, è in fase di valutazione dell’impatto prima di essere sottoposto al garante della privacy.