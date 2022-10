Il foodservice del Triveneto si ritrova a Cosmofood

Dal 6 al 9 novembre andrà in scena Cosmofood. Parliamo della fiera del Triveneto dedicata all’ospitalità e alla ristorazione fuori casa e rivolta ai professionisti del settore. Dopo anni non facili, secondo gli organizzatori sarà un’importante opportunità di “rilancio, sviluppo e aggiornamento all’insegna del business e del networking per la community dell’Ho.Re.Ca.”.

A Vicenza ci saranno partnership di assoluto rilievo come Unionbirrai, Unione dei Cuochi del Veneto e Cast Alimenti. Ma non finisce qui, rispetto ell’edizione del 2021 ci sono delle novità. Parliamo delle collaborazioni con NIP Food, ovvero la Nazionale Italiana Pizzaioli, e Sca Italy, la Specialty Coffee Association, che rappresenta in Italia migliaia di professionisti del caffè del settore Specialty.

Nella Cosmofood Arena si susseguiranno una serie di talk, dimostrazioni e showcooking. L’obiettivo? Favorire la crescita, il confronto e la formazione di un settore che è fiore all’occhiello dell’Italia. Tra gli altri eventi si terranno i concorsi Lady Chef Veneto e Miglior Allievo di cucina del Veneto 2022, ma anche la tappa nord delle selezioni ufficiali del Campionato italiano Cup Tasters.