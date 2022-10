Il lunedì del Governo Meloni, occhi puntati su Piazza Affari

Fino ad ora Piazza Affari non ha mostrato grandi scossoni per il cambiamento politico avvenuto in Italia.

Dopo il voto, il 26 settembre, tutto è filato liscio, anzi la Borsa italiano chiuse in rialzo. Meglio delle altre europee però.

A salire invece fu lo spread a 242 punti. Venerdì scorso, poco prima della presentazione della lista dei ministri, lo spread ha chiuso a 233 punti.

In calo però anche Piazza Affari. Occhi puntati su quello che accadrà lunedì, quindi.

Con gli investitori che vogliono capire quale sarà la linea del nuovo governo. Se in continuità con Draghi o meno.

L’altra data da tenere sotto controllo è il 27 ottobre, quando la Banca Centrale Europea deciderà se alzare ancora i tassi d’interesse.

I tassi potrebbero continuare a salire, il 27 e poi il prossimo 15 dicembre.

Sempre il 27, la Eurotower discuterà i tempi di una seconda manovra per il Quantitative Tightening (QT).

Nella settimana incom, capiremo qualcosa in più sull’andamento del Pil americano.

Infine, resta aperta la partita del gas. Dopo l’ultimo Consiglio Europeo e i risultati ottenuti da Draghi.

Una battaglia che ora in Europa dovrà condurre il governo Meloni.