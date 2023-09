Inflazione e rialzo dei tassi frenano la crescita

“Non mi fanno paura le valutazioni di Bruxelles ma quelle dei mercati che comprano debito,” dice il ministro della economia, Giancarlo Giorgetti. L’aumento dei tassi deciso dalla BCE, ragiona il ministro, nel caso del nostro Paese pesa per 14, 15 miliardi che non potranno essere usati per la manovra e i piani di riduzione fiscale del governo.

L’aumento della inflazione continua ad alimentare la preoccupazione delle cancellerie europee sull’andamento della economia nella Unione. L’incremento della inflazione erode il potere d’acquisto dei cittadini, limita gli investimenti da parte delle aziende e genera incertezza nei mercati finanziari. Presi tutti insieme questi fattori possono ostacolare la crescita economica dei Paesi Ue.

La scelta di politica monetaria della BCE di continuare con la sua politica di rialzo dei tassi di interesse come strumento di contenimento della inflazione rende più costosi prestiti, mutui, investimenti e a pagarne le spese sono le aziende e i consumatori. “Il sistema pubblico e privato delle banche deve fare squadra”, aggiunge Giorgetti. Secondo il ministro, l’accordo sul nuovo patto di stabilità nella Ue dovrebbe essere raggiunto entro Natale.

Intanto il Consiglio Ue libera le modifiche alla quarta rata del Pnrr. La rimodulazione del piano riguarda 10 misure, Superbonus, strutture per l’infanzia, industria spaziale e cinematografica, trasporto sostenibile, tra gli altri.