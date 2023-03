Intelligent Waste Management. La compliance ESG passa anche dalla trasformazione digitale

Negli ultimi anni, l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale delle imprese è cresciuta notevolmente. Tra le numerose sfide che gli standard ESG pongono di fronte alle imprese, si parla però ancora troppo poco della gestione dei rifiuti. Non solo ambiente, quindi, in prospettiva futura, ma anche nella gestione del “già fatto”. In questo contesto, la trasformazione digitale può rappresentare una soluzione vincente per le aziende che cercano di rimanere competitive e sostenibili nel lungo termine.

Negli ultimi anni, infatti, questo tema è diventato una preoccupazione sempre più pressante per governi e imprese. Con la popolazione mondiale che dovrebbe crescere fino a 9,7 miliardi entro il 2050, la quantità di rifiuti prodotta aumenterà in modo esponenziale. Fortunatamente, però, i progressi nella tecnologia, in particolare nell’apprendimento automatico, offrono una serie di soluzioni per affrontare questa sfida.

Ma che cos’è l’apprendimento automatico? L’apprendimento automatico (machine learning) è, volendo schematizzare e ridurre al nocciolo la questione, una “sottocategoria” dell’intelligenza artificiale che prevede l’addestramento di algoritmi informatici per riconoscere schemi e prendere decisioni in base ai dati. Parlando di rifiuti, queste tecnologie possono essere utilizzate per mappare i rifiuti attraverso l’analisi delle immagini satellitari, i dati dei social media e i modelli di raccolta dei rifiuti. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per identificare e classificare diversi tipi di rifiuti, le imprese possono ridurre la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche e migliorare l’efficienza del processo di riciclaggio.

L’impatto potenziale dell’apprendimento automatico sulla gestione dei rifiuti non può essere sottovalutato. Aiutando le imprese a comprendere meglio la distribuzione dei rifiuti e pianificare il loro smaltimento, l’intelligenza artificiale può, infatti, ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’azienda. Inoltre, ottimizzando i percorsi e gli orari di raccolta dei rifiuti, è possibile ridurre i costi di raccolta dei rifiuti, portando a significativi vantaggi economici.

La trasformazione digitale può anche aiutare le imprese a diventare più sostenibili migliorando la loro conformità agli standard ESG (ambientali, sociali e di governance). Negli ultimi anni, gli investitori si sono concentrati sempre più sulla compliance ESG, cercando di investire in imprese impegnate nella sostenibilità. Investendo nella trasformazione digitale, le imprese possono, dunque, migliorare la loro conformità agli standard ESG, attraendo così maggiori investimenti da parte di investitori socialmente responsabili.

Per le imprese che cercano di rimanere competitive in un ambiente in rapida evoluzione, investire nella trasformazione digitale non è solo un’opzione, ma una necessità. Adottando nuove tecnologie, le imprese possono infatti migliorare le loro pratiche di gestione dei rifiuti e ridurre i costi. Certo: se, da un lato, i vantaggi dell’investire nella trasformazione digitale sono chiari, il percorso per raggiungere questa trasformazione può essere complesso. Le imprese devono essere disposte a fare investimenti significativi in tecnologia e talento per trarre vantaggio dalle tecnologie avanzate. Inoltre, devono essere disposte a lavorare con i governi e gli stakeholder per sviluppare politiche di gestione dei rifiuti più efficaci.

Certo è che la tecnologia offre oggigiorno sempre maggiori strumenti per affrontare le sfide globali. Compresa quella della gestione dei rifiuti.