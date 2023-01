Intesa, ripartenza del Pil sarà rapida nel 2023

Il 2023 dal punto di vista del Pil potrebbe essere “migliore di quanto pensavamo un mese fa”, con una crescita tra +0,6% e +1% a fine anno. Lo dice a La Stampa Gregorio De Felice , capo economista di Intesa Sanpaolo. Pur in uno scenario “complesso e incerto”, ci sono segnali positivi. “Dal calo del prezzo del gas alle materie prime”, dice De Felice, con ricadute positive sull’economia.

Per Intesa, un altro segnale importante è stato il calare dello spread “che ha iniziato a scendere quando il governo ha confermato gli obiettivi fiscali, non confermando ad esempio gli sconti sulle accise, dimostrando attenzione ai conti pubblici”. L’ultimo trimestre del 2022 e il primo del 2023 dovrebbero indicare comunque “una recessione”, con una “contrazione dello 0,3%” a inizio 2023. Ma scende il prezzo dell’energia.

“Il gas è sceso sotto i 70 euro a megawattora. Le previsioni per l’anno sono state fatte quando c’erano attese per una media annua a 125 euro. E questo vuol dire minori costi e maggiori risparmi per famiglie e imprese. Una boccata d’ossigeno per i consumi”, spiega De Felice. L’inflazione avrà una ricaduta sui salari ma dovrebbe iniziare a scendere anch’essa entro l’anno. “La crescita salariale non può seguire quella dell’inflazione.

Certo, ci saranno aziende che garantiranno una tantum e bonus, ma i salari reali caleranno”. I dati in arrivo dagli Usa però sono “incoraggianti”. “L’inflazione è scesa al 6,5% da un picco del 9%. L’effetto dovrebbe arrivare anche in Europa. D’altra parte non cala solo il prezzo dell’energia, ma anche quello del petrolio e delle materie prime. L’alluminio è sotto del 35% rispetto ai picchi di marzo scorso, il nichel del 43%, il palladio del 41% e il grano del 50%”.

“Immaginiamo una frenata dell’inflazione europea e italiana dalla primavera per arrivare a dicembre intorno al 4%”.