Inverno demografico, nel giro di 40 anni in Italia 500 miliardi di Pil in meno

Le conseguenze del calo demografico? Una riduzione del Pil di oltre 350 miliardi di euro nel 2042 e di 520 miliardi di euro nel 2062. Saranno gli effetti del cambiamento per età della popolazione italiana secondo Istat. Conseguenze economiche disastrose per il nostro Paese, se consideriamo solo il fatto che senza crescita del prodotto interno lordo diventa insostenibile anche il nostro enorme debito pubblico. Dati che spingono il governatore della Banca d’Italia Fazio, intervenuto in un workshop con Istat sulla questione demografica, a dire che occorre innalzare il tasso di partecipazione al lavoro di giovani e donne investendo di più nella formazione, rafforzare l’offerta di servizi per famiglie e infanzia, prolungare il lavoro oltre i 65 anni. “Nel breve e nel medio periodo non si potrà prescindere da un miglioramento del saldo migratorio”.