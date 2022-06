Italia ultima nell’Eurozona per gli investitori, il Financial Times salva solo Draghi

Crescita debole e debito pubblico restano il piombo che affonda l’Italia agli occhi degli investitori esteri. Oggi il vicedirettore del Financial Times dà la pagella all’Italia con un giudizio sferzante. Gli investitori, scrive Jenkins, considerano il Belpaese il peggiore della Eurozona.

Le prospettive economiche sul breve termine e il sistema bancario agli occhi del quotidiano britannico sono “un incubo”. Per quanto riguarda la crescita economica, dopo il rimbalzo del Pil in uscita dalla pandemia, FT dice che i segnali di un rallentamento della ripresa erano già chiari anche prima della invasione russa della Ucraina. Una frenata che avviene nonostante la iniezione di liquidità, 200 miliardi di euro, garantita dalla Ue. L’altro macigno resta il debito pubblico. Nel 2021 al 151% del Pil. La tenuta del debito impaurisce gli investitori, che lo considerano una minaccia alla stabilità economica della Eurozona.

Il Financial Times sembra difendere la mossa della BCE di alzare i tassi, “stringere i cordoni della borsa mentre gli Stati europei li allargano”, nel tentativo di contenere il caro energie per imprese e consumatori. Jenkins sottolinea anche i rischi per il sistema bancario italiano, più esposto di altri per la sua presenza in Russia. Un quadro forse più pessimistico del dovuto, quello offerto dal Financial Times, che sembra non tenere conto di elementi positivi come l’aumento dell’export e della produttività negli ultimi tempi.

Vero è che la riforma strutturale del sistema italiano, per tagliare la spesa, ridurre il debito e far ripartire gli investimenti, stenta a prendere forma dopo l’immobilismo politico del passato. Secondo Jenkins, la credibilità livello internazionale di Mario Draghi garantisce ancora stabilità al sistema politico e dunque agli investitori. Se Draghi dovesse fare un passo indietro però sarà una ragione ulteriore per “guardare negativamente alle prospettive” italiane e al nostro sistema bancario.