Kalypso e Cristoforo Colombo: Good morning America!

Kalypso, la compagnia di navigazione guidata da Gianfranco Gazzolo, ha festeggiato in modo particolare la ricorrenza della scoperta dell’America. Ha inaugurato, infatti, la Cristoforo Colombo line, il suo primo collegamento con gli Stati Uniti.

Una nuova tratta importante e strategica per Kalypso, che sarà gestita in Italia dagli hub di La Spezia e Salerno e in Spagna da Sagunto. La crescita della compagnia italiana è impetuosa, nella logistica svolge un ruolo sempre più di primo piano.

“La tratta della Cristoforo Colombo Line per molti imprenditori italiani, spagnoli, e, più in generale, europei, rappresenterà un evento importante”, ha spiegato il CEOdi Kalypso. “Il collegamento basato su regolarità e veloce transit time si propone di offrire nuove soluzioni al mercato servendo un Terminal estremamente efficiente nell’ area di New York quale il GCT NY, rendendo più facile l’interscambio con i paesi d’oltre oceano”, ha concluso soddisfatto.