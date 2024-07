La Francia a destra, ultima chance per il “blocco repubblicano”

La Francia da oggi ha una settimana di tempo per scegliere se portare al potere l’estrema destra nazionalista ed euro-scettica o bloccarne la ascesa con una coalizione eterogenea che va dalla estrema sinistra alla destra moderata. Il primo turno delle elezioni legislative francesi ha visto un’affermazione del Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen, ma da questo momento inizia un’altra campagna elettorale, quella per il secondo turno, in cui i francesi, scrive il Pais ricordando le parole di Macron, si troveranno di fronte a un momento di chiarimento.

Secondo i dati definitivi pubblicati dal ministero dell’Interno francese, RN ha ottenuto il 33,15% dei voti seguito dalla sinistra del Nuovo Fronte popolare con il 28% e la coalizione del presidente Macron Ensamble al 20,8%. I repubblicani, non allineati con la RN, hanno raccolto il 6,7% dei voti. Secondo i dati ufficiali,il Nuovo Fronte Popolare conta 32 candidati eletti deputati al primo turno rispetto ai 39 del Raggruppamento Nazionale. L’affluenza alle urne è stata alta, del 66,7%.

“Ieri la destra francese è passata dagli eredi di De Gaulle a quelli di Vichy e dell’Algeria francese, di una Francia provinciale e rancorosa che si pensava sconfitta dalla storia,” scrive il Corriere della Sera. “La storia dirà se Macron è stato l’uomo che ha ritardato questa metamorfosi inquietante, o colui che ha consegnato la Francia alla nuova destra”.

Domenica prossima, l’estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale e la carica di premier per Bardella. A meno che non si realizzi la possibile alleanza tra macronisti e sinistra. Il presidente Macron ieri ha invitato all’unità chiedendo un blocco repubblicano e democratico per il secondo turno. I francesi dovranno scegliere se essere guidati dai lepenisti che, elezione dopo elezione, hanno raccolto milioni di voti, o dal malconcio fronte repubblicano, l’alleanza che già in passato ha fatto da cordone sanitario contro l’estrema destra.