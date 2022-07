La Russia è uno Stato terrorista?

La Russia è diventato uno Stato terrorista? Lo scorso 14 luglio il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un allarme sulla situazione della sicurezza in tutta l’Ucraina. Situazione che “continua a essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari in corso da parte della Russia”. L’invito ai cittadini americani è di “evitare grandi raduni ed eventi organizzati che potrebbero essere usati come obiettivi militari russi, anche nelle regioni occidentali della Ucraina”.

Non è il primo di questi allarmi, come ricorda Noah Rothman su Commentary. Tuttavia, è la crescente serie di atrocità commesse dall’esercito russo a far prendere sul serio gli avvertimenti del Dipartimento di Stato. Proprio quel giorno i russi hanno lanciato tre missili da crociera Kalibr dai loro sottomarini contro obiettivi civili nel centro della città di Vinnytsia, capoluogo regionale del territorio omonimo nell’Ucraina occidentale. Successivamente le autorità russe hanno spiegato di voler colpire un circolo ufficiali ucraino dove stava avvenendo un incontro con “fornitori stranieri di armi”.

Invece i missili sono cascati su un centro commerciale, uno studio di danza e un locale che ospita matrimoni, uccidendo all’istante 23 persone e ferendone altre 150 di cui una settantina in modo grave. Tre bambini sotto i dieci anni morti ammazzati, decine di persone rimaste sotto le macerie. Più che un obiettivo militare l’impressione è che i russi volessero colpire proprio luoghi dove provocare gravi danni vista la densità della popolazione. Come dire, un danno collaterale intenzionale. Per seminare il terrore nella popolazione civile ucraina.