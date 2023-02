La Slovacchia con Enel per il nucleare

In Slovacchia avanza il programma di sfruttamento della energia nucleare per ridurre il ricorso al gas. Anche grazie alla italiana Enel. La Slovenské elektrárne, società controllata da Enel e Eph, ha connesso alla rete slovacca il primo dei due generatori dell’Unità 3 della centrale nucleare di Mochovce. Lo scrive oggi Staffetta Quotidiana. Di conseguenza, la società slovacca ha iniziato a produrre elettricità “con la sincronizzazione del generatore al 20% della capacità nominale del reattore”. La Slovacchia intende portare la produzione di energia elettrica da fonti nucleari fino al 65 per cento.

Un esempio non isolato, sottolinea il Foglio, di come la guerra in Ucraina ha rilanciato i programmi di nucleare civile in tutto il mondo. La Slovacchia ha un programma di energia nucleare in funzione dagli anni ’70 del secolo scorso. Il paese ha quattro reattori nucleari in due diversi siti, Mochovce e Bohunice. Il sito di Bohunice ha due reattori, V1 e V2, chiusi rispettivamente nel 2006 e nel 2008 per motivi di sicurezza. I due reattori VVER-440

presso il sito di Mochovce, sono stati completati negli anni ’90 e sono in funzione da allora.

Enel e il programma nucleare in Slovacchia

Negli ultimi anni, la Slovacchia ha aggiornato questi reattori per migliorarne la sicurezza e prolungarne la durata. Gli aggiornamenti hanno incluso l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e miglioramenti al nocciolo del reattore. La Slovacchia ha anche in programma di costruire nuovi reattori nucleari in futuro. Nel 2008, il governo ha annunciato l’intenzione di costruire nuovi reattori a Mochovce. Ma quei piani sono stati rallentati dopo il disastro di Fukushima del 2011 in Giappone. Dieci anni più tardi, il governo ha annunciato l’intenzione di costruire un nuovo reattore in un sito diverso a Jaslovské Bohunice.

Nel complesso, l’energia nucleare svolge un ruolo importante nel mix energetico della Slovacchia, fornendo circa il 50% dell’elettricità del paese. Il governo ha dichiarato di considerare il nucleare come una parte fondamentale della sua strategia energetica. Ma ha anche sottolineato l’importanza della sicurezza e della cooperazione internazionale nello sviluppo del suo programma nucleare.