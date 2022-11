La stretta di mano tra Biden e Xi a Bali è una bruttissima notizia per Putin

Stretta di mano tra Biden e Xi a Bali. Il presidente degli Usa va al G20 e spariglia con i cinesi, forte del risultato alle elezioni di midterm che mette in sicurezza la sua presidenza. Biden e Xi parlano per tre ore. Concordano sul fatto che non si devono usare le armi nucleari in Ucraina. Al vertice del G20, Usa e Cina sembrano concordare sul fatto che la “brutale guerra della Russia contro l’Ucraina” come la chiama Biden deve fermarsi.

Per Biden, le “minacce di Mosca di usare l’arma nucleare” sono “irresponsabili”. Per Xi “una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta e non potrà mai essere vinta”. Pechino concorda con Washington sulla “opposizione all’uso o alla minaccia dell’uso di armi nucleari in Ucraina”. Anzi, la Cina è “estremamente preoccupata per l’attuale situazione in Ucraina”. Per i cinesi “conflitti e guerre non producono vincitori”.

“Non c’è soluzione semplice a una questione complessa,” dice Xi. “Il confronto tra i principali Paesi deve essere evitato”. Per questo, dice ancora Xi “sosteniamo e attendiamo impazienti la ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Auspichiamo anche che Usa, Nato e Ue dialoghino con la Russia”.

“Non credo che ci sia alcun tentativo imminente da parte della Cina di invadere Taiwan,” aggiunge Biden. “Vogliamo che le questioni relative allo Stretto vengano risolte”. Era il tema più delicato del colloquio. Disgelo anche su Taiwan, dunque, forse si tornerà anche a fare affari.

“Il mondo non deve dividersi,” scrive il presidente Macron su Twitter. “Il mondo ha bisogno di unire le forze per rispondere alle sue sfide: ritrovare la pace, agire per il clima e la biodiversità, dare prova di solidarietà di fronte alle crisi”. Insomma, non c’è bisogno di far scoppiare una nuova guerra fredda tra Pechino e Washinghton. Se Biden e Xi si mettono d’accordo, una cosa è certa. Per Putin e il suo regime di mafiosi criminali è finita.